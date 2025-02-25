Членство в «ЕР» приостановили для главы минсельхоза Ростовской области

Членство в партии «Единая Россия» приостановили для заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель регионального отделения «ЕР».
— Членство в партии приостановлено, — прокомментировал собеседник агентства.
Напомним, ранее главу донского минсельхозпрода задержали, а потом отправили под домашний арест из-за подозрений в превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным УФСБ, чиновник выделил субсидии предприятиям, находившимся в тяжелом финансовом состоянии. Позже получатели поддержки оказались банкротами, а деньги в размере 155,2 млн рублей были похищены.
Добавим, ранее членство в партии также приостановили для заместителя губернатора — министра финансов региона Лилии Федотовой.