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Членство в «ЕР» приостановили для главы минсельхоза Ростовской области

«Единая Россия» приостановила членство в партии для замгубернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Членство в партии «Единая Россия» приостановили для заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель регионального отделения «ЕР».

— Членство в партии приостановлено, — прокомментировал собеседник агентства.

Напомним, ранее главу донского минсельхозпрода задержали, а потом отправили под домашний арест из-за подозрений в превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным УФСБ, чиновник выделил субсидии предприятиям, находившимся в тяжелом финансовом состоянии. Позже получатели поддержки оказались банкротами, а деньги в размере 155,2 млн рублей были похищены.

Добавим, ранее членство в партии также приостановили для заместителя губернатора — министра финансов региона Лилии Федотовой.