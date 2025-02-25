Глава Кубани встретился с производителями систем для космических аппаратов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с производителями систем электропитания для космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
Глава региона обсудил с гендиректором предприятия Олегом Планкевичем реализацию инвестпроекта по локализации выпуска импортозамещающей продукции.
Как рассказал губернатор, предприятие выпускает солнечные батареи и аккумуляторы, сотрудники применяют свои компетенции для разработки и гражданской продукции — солнечных водонагревателей, батарей и оборудования для пищевой промышленности.
Вениамин Кондратьев отметил, что производство обеспечивает надежной продукцией космическую отрасль и помогает повышать технологический суверенитет страны. Глава региона подчеркнул, что власти всегда помогают и готовы дальше поддерживать такие высокотехнологичные компании.
В 2020 году предприятие получило льготный заем на сумму 190 млн рублей из Фонда развития промышленности региона (ФРП), в 2024 году — еще более 190 млн рублей.
При активной поддержке администрации края и ФРП удалось реализовать ряд проектов, которые позволили нарастить производство по ведущим направлениям.