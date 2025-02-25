Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане усилят соцзащиту военнослужащих

Глава республики подписал постановление.

Источник: Министерство обороны Республики Узбекистан

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Узбекистане усилят социальную защиту военнослужащих. Это определено в соответствующем постановлении президента, сообщает Минюст.

Документ вносит поправки в ряд действующих документов, регулирующих данную сферу.

В частности, с 1 марта 2025 года на 20% увеличится размер ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим за наем (поднаем) жилья.

Также с 1 июня этого года изменится размер первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья для военнослужащих, которые прослужили более десяти лет.

Их обеспечат жильем в соответствии с параметрами, утвержденными законодательством, а размер взноса составит 35% расчетной стоимости жилья.

Согласно изменениям, внесенным в постановление президента от 30 июня 2005 года, с 1 марта и до конца 2025-го ежемесячная компенсация за аренду жилья для военнослужащих по контракту рядового, сержантского и офицерского составов Вооруженных Сил Узбекистана, не обеспеченных жильем, составит:

  • в Ташкенте — до 4,8-кратного размера БРВ;
  • в Нукусе и областных центрах — до 3,6-кратного размера БРВ;
  • в других городах, районных центрах и населенных пунктах республики — до 2,4-кратного размера БРВ.

При наличии у военнослужащих трех и более членов семьи эти выплаты увеличат на 50%.

Начиная с 2026 года размер ежемесячной денежной компенсации будет ежегодно устанавливаться постановлением Правительства, исходя из рыночных цен на аренду жилья в разрезе регионов.