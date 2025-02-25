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В Башкирии некоторым категориям пенсионеров повысили выплаты

В Башкирии установили надбавки для определенных категория пенсионеров, сообщает социальный фонд России по республике.

Источник: РИА "Новости"

Новшества коснулись более чем 37 тысяч жителей Башкирии.

Так, с 1 января этого года надбавки стали получат инвалиды I группы и жители возрастом от 80 лет. Теперь в состав пенсии вошла и компенсационная выплата по уходу. Ранее выплаты в 1200 рублей назначали по заявлению неработающего гражданина — для Башкортостана с учетом регионального коэффициента — 1380 рублей.

Размеры надбавок к пенсии на уход для получателей страховой пенсии составили 1511,10 ₽, если компенсационную выплату оформили ранее, и 1314 ₽, если ее ранее не оформляли.