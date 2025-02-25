В Башкирии некоторым категориям пенсионеров повысили выплаты

Так, с 1 января этого года надбавки стали получат инвалиды I группы и жители возрастом от 80 лет. Теперь в состав пенсии вошла и компенсационная выплата по уходу. Ранее выплаты в 1200 рублей назначали по заявлению неработающего гражданина — для Башкортостана с учетом регионального коэффициента — 1380 рублей.