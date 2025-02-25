Песков заявил о политической воле Путина и Трампа к восстановлению диалога

«Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия, предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия. Очень много пострадало за последние четыре года, очень много было разрушено, поэтому, конечно, восстановить это в одночасье невозможно. Предстоит большая работа», — рассказал он.