В Омской области ищут судей в районные суды

Вакансии мировых судей открыты для участков № 8 в Колосовском районе, № 60 в Ленинском районе Омска и № 104 в Тарском районе. Прием документов продлится до 24 марта — документы, поданные после этой даты, рассматриваться не будут. Подать заявление можно в рабочие дни по адресу: город Омск, улица Туполева, 12 (здание Омского областного суда), каб. 317.