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В Омской области ищут судей в районные суды

На подачу заявок отведён месяц.

Источник: Om1 Омск

Квалификационная коллегия судей Омской области объявила об открытии нескольких вакансий в судебной системе региона. Сейчас доступны должности председателя Таврического районного суда, заместителя председателя Омского районного суда, а также трех мировых судей.

Вакансии мировых судей открыты для участков № 8 в Колосовском районе, № 60 в Ленинском районе Омска и № 104 в Тарском районе. Прием документов продлится до 24 марта — документы, поданные после этой даты, рассматриваться не будут. Подать заявление можно в рабочие дни по адресу: город Омск, улица Туполева, 12 (здание Омского областного суда), каб. 317.

Отобранных кандидатов должны будут утвердить председатель Верховного суда России и президент.