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Совет Федерации одобрил план реставрации Воронежского театра оперы и балета

Руководитель Воронежской области Александр Гусев презентовал предложение по обновлению театра на специальном заседании Комитета СФ по вопросам науки, образования и культуры.

Участники совещания просмотрели видеоматериал, подробно освещающий концепцию предстоящих ремонтных мероприятий. Александр Гусев подчеркнул, что процесс реставрации будет выполнен в два главных этапа. Первым шагом станет сооружение производственно-репетиционного блока, на что уже зарезервировано 753 миллиона рублей из регионального бюджета. Затем последует реконструкция главного здания театра, общая ориентировочная стоимость которой составит 6,4 миллиарда рублей. Глава региона предложил внести этот проект в перечень объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счёт федеральных средств.

После детального изучения предложенного плана, члены Совета Федерации и глава профильного комитета Лилия Гумерова подтвердили намерение поддержать осуществление программы по восстановлению Театра оперы и балета.

Совет Федерации
театр
бюджет