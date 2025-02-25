Совет Федерации одобрил план реставрации Воронежского театра оперы и балета

Участники совещания просмотрели видеоматериал, подробно освещающий концепцию предстоящих ремонтных мероприятий. Александр Гусев подчеркнул, что процесс реставрации будет выполнен в два главных этапа. Первым шагом станет сооружение производственно-репетиционного блока, на что уже зарезервировано 753 миллиона рублей из регионального бюджета. Затем последует реконструкция главного здания театра, общая ориентировочная стоимость которой составит 6,4 миллиарда рублей. Глава региона предложил внести этот проект в перечень объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счёт федеральных средств.