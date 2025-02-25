Bloomberg: «ошибки» Трампа по Украине — подарок для Китая

«То, что предлагает администрация Трампа — это версальское соглашение, навязанное жертве агрессии», — так Саммерс в эфире Bloomberg Television ответил на вопрос о сделке по полезным ископаемым Украины. Он имел в виду Версальский мирный договор, заключенный после Первой мировой войны. По условиям того договора в отношении Германии были введены строгие финансовые и другие санкции, которые, по общему мнению, обеспечили неизбежность еще одной крупной войны, говорится в статье.
Саммерс, который сейчас является профессором Гарвардского университета, обозначил разницу между предлагаемой сделкой и американским планом Маршалла, который способствовал экономическому восстановлению Западной Европы после Второй мировой войны. Он подчеркнул, что план Маршалла позволил восстановить Западную Европу, что «сыграло ключевую роль в успехе США в холодной войне».
При этом Саммерс предупредил о повторении ошибок, допущенных Великобританией в 1938 году, когда она не смогла противостоять территориальному расширению нацистской Германии. Он опасается, что Трамп допускает ошибки в переговорах с Владимиром Путиным. В понедельник на Генассамблее ООН США проголосовали против резолюции, «осуждающей Россию за вторжение на Украину» три года назад. «Мы не просто умиротворяем, но и активно поддерживаем агрессоров, и я беспокоюсь о будущем мира, где США придерживаются именно такого подхода», — сказал Саммерс.
Кроме того, планы по сокращению военных расходов США на 8% в течение следующих пяти лет, поддержанные министром обороны Питом Хегсетом, подорвут геополитическое влияние США, уверен Саммерс.
«Если в Пекине будет больше энтузиазма и уверенности, то только потому, что Китай поверит, что сможет унаследовать мировой порядок», — подытожил экс-министр.