Bloomberg: «ошибки» Трампа по Украине — подарок для Китая

При этом Саммерс предупредил о повторении ошибок, допущенных Великобританией в 1938 году, когда она не смогла противостоять территориальному расширению нацистской Германии. Он опасается, что Трамп допускает ошибки в переговорах с Владимиром Путиным. В понедельник на Генассамблее ООН США проголосовали против резолюции, «осуждающей Россию за вторжение на Украину» три года назад. «Мы не просто умиротворяем, но и активно поддерживаем агрессоров, и я беспокоюсь о будущем мира, где США придерживаются именно такого подхода», — сказал Саммерс.