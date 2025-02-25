«Борьба резолюций» по Украине в ООН: политологи оценили их влияние на Россию

Генассамблея ООН поддержала резолюцию по Украине. Документ осуждает действия РФ, призывает прекратить конфликт в 2025 году. Кроме того, он содержит призыв к защите суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом резолюция, принятая Генассамблеей, носит лишь рекомендательный характер. Позже в понедельник Совбез ООН принял резолюцию США, также направленную на завершение украинского конфликта. Документ «Путь к миру» содержит всего три абзаца и не дает оценку действий России. Всего с начала военной операции России на Украине Генассамблея приняла шесть таких документов. «Путь к миру» стал первой резолюцией, на которую члены Совбеза ООН не наложили вето.