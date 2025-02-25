«Борьба резолюций» по Украине в ООН: политологи оценили их влияние на Россию

Генассамблея ООН поддержала резолюцию по Украине. Документ осуждает действия РФ, призывает прекратить конфликт в 2025 году. Кроме того, он содержит призыв к защите суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом резолюция, принятая Генассамблеей, носит лишь рекомендательный характер. Позже в понедельник Совбез ООН принял резолюцию США, также направленную на завершение украинского конфликта. Документ «Путь к миру» содержит всего три абзаца и не дает оценку действий России. Всего с начала военной операции России на Украине Генассамблея приняла шесть таких документов. «Путь к миру» стал первой резолюцией, на которую члены Совбеза ООН не наложили вето.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что Франция и Великобритания не наложили вето, потому что Дональду Трампу удалось надавить на них. Президент США вновь продемонстрировал свою непоколебимость по украинскому вопросу. Создавшаяся ситуация в ООН может оказать положительное влияние на переговоры по Украине.
Резолюцию в Совбезе нужно рассматривать вместе с тем, что происходило на Генассамблее ООН, где Европа смогла протащить антироссийскую тему. Но в Совбезе европейцы сидели и молчали в тряпочку, потому что там уже не было шабаша проукраинских персонажей. Франции и Великобритании, которые пытались внести правки и перенести заседание на сутки, просто показали их место.
«Париж и Лондон фактически расписались в поражении, не применив права вето. Это очень серьезное дипломатическое унижение и удар по репутации», — считает Мирзаян.
Однако резолюции имеют значение, если предложенное в них разрешение конфликта, выгодно для России, уверен эксперт. «Пока всё звучит очень красиво: Трамп всех унижает и круто ставит на место. Но нам нужно понять, как мы договоримся по территориям и другим принципиальным для нас вопросам. Это ключевое, все остальное — антураж», — дополняет он.
Принятие американской резолюции Совбезом ООН — очередная попытка Трампа продемонстрировать уровень своего влияния. «Администрация Трампа вовсю разносит ООН, где этой ночью случилась “война резолюций”», — пишет политолог Малек Дудаков. Он также отмечает, что республиканцы давно относятся к ООН скептически и ранее представляли в Конгресс план выхода из организации. Вряд ли это случится в скором времени, но Вашингтон может снизить уровень своего участия в делах ООН, уверен американист.
Одобрение в Совбезе ООН американской резолюции — это своеобразный сигнал России, что диалог, начатый в феврале, продолжается. «Переводя на человеческий: будете играть по нашим правилам. Позиция США к России теперь понятна в мире. Торги закрепляются», — высказывает мнение по теме политолог Рамиль Харисов:
Сейчас идет диалог, стороны обмениваются мнениями, пытаются прийти к общему решению ситуации. В дальнейшем и ООН, и Европейский союз, конечно, примут это во внимание. Наступит момент смирения. Пока Евросоюз никак это не проявляет, но всему свое время. Потому что ЕС тоже находится под давлением США, и это давление будет только усиливаться.
Европа, поддержав нейтральный документ в Совбезе ООН, подтвердила готовность встраиваться в новую схему отношений, указывает политолог Федор Лукьянов.
«Европейские страны поняли, что сопротивляться новой реальности в их положении бессмысленно, поскольку противопоставить что-либо американцам Брюссель не может. Да и не хочет. Я думаю, то же самое будет делать и новый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на его нынешние заявления о том, что Европа должна показать суверенность», — отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».