КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Когда в прошлом году натовские ставленники в Минобороны радостно отказались от «идеологически обременительной обязанности» содержать главный воинский мемориал страны — комплекс «Вечность» в Кишиневе — и он перешел в ведение мэрии столицы, была надежда, что это священное место городские власти приведут в порядок и будут содержать надлежащим образом, однако этого не произошло, констатирует глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Он рассказал, что за два месяца, оставшихся до празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, мемориал «являет собою печальное зрелище, недостойное памяти тех, кто отдал свои жизни за освобождение человечества от коричневой чумы».
«Какие-то то аспекты наконец обретают свое воплощение, как, например, установка видеокамер, но общая ситуация с главной воинской святыней по-прежнему остается туманной. Падают и разрушаются облицовочные плиты, отсутствует освещение территории, а горожане и гости столицы воспринимают воинское кладбище и мемориал как прекрасное место для выгула домашних животных», — отмечает Петрович.
Негодование общественника вызывает то, что мэрия сама в прошлом году обратилась в Минобороны с предложением взять комплекс на баланс.
«К сведению городского руководства, этот комплекс построен и в честь тех, кто освобождал от нацизма столь любимую кишиневским градоначальником Европу. Так может быть, из любви к Европе, раз нет уважения к памяти собственных предков, мэрия столицы наконец возьмется за исполнение своих обязанностей?» — подчеркивает Алексей Петрович.
Главный кишиневский мемориальный комплекс, посвященный памяти павших в годы Великой Отечественной войны — «Вечность», — был снят с баланса Министерства обороны Молдовы и передан в ведение мэрии Кишинева в июле 2024 года, соответствующее постановление тогда утвердило правительство.
Как заявил тогда министр обороны Анатолие Носатый, поддержание комплекса в надлежащем состоянии не входит в перечень полномочий его ведомства.
К тому времени молдавские поисковики уже несколько лет ждали решение о передаче главного мемориального комплекса страны в ведение муниципалитета. Комплекс уже тогда был заброшенным, его благоустройством занимались поисковики и волонтеры на общественных началах.
Кишиневский мемориал Победы был открыт 9 мая 1975 года. Он представляет собой пирамиду высотой 25 метров, состоящую из 5 штыков, под ней горит Вечный огонь. Авторы композиции — скульпторы А. Майко и И. Понятовский, архитектор А. Минаев.
После реконструкции мемориала в 2006 году он получил название «Вечность» и был дополнен «Аллеей Героев» — обелиском, увенчанным Звездой Героя и памятными гранитными плитами с именами уроженцев Молдавии — Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. В юго-западной части мемориала расположено Воинское мемориальное кладбище, где захоронены советские воины — освободители Кишинева.
Мемориальный комплекс «Вечность» занимает площадь около пяти гектаров.