В канун юбилея Победы кишиневский Мемориал представляет собой печальное зрелище

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Когда в прошлом году натовские ставленники в Минобороны радостно отказались от «идеологически обременительной обязанности» содержать главный воинский мемориал страны — комплекс «Вечность» в Кишиневе — и он перешел в ведение мэрии столицы, была надежда, что это священное место городские власти приведут в порядок и будут содержать надлежащим образом, однако этого не произошло, констатирует глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.