Прямое авиасообщение планируют запустить Казахстан и Оман

«Мы с большим интересом наблюдаем за развитием Казахстана. Глубокое впечатление на нас производят масштабные реформы, направленные на благо страны и народа. Нас поражают темпы роста экономики Казахстана, его значимое место в этом регионе мира и та ключевая роль, которую страна играет в укреплении добрососедских связей во имя мира и безопасности. Мы высоко ценим Вашу внешнюю политику, ориентированную на утверждение справедливости и содействие всеобщему миру, безопасности и процветанию», — отметил дипломат.