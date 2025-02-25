Лавров встретился с президентом Ирана

До этого он провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, обсудив с ним ситуацию в Сирии, перспективы урегулирования вокруг иранской ядерной программы, а также ряд других тем. Кроме того, Лавров поделился оценками с министром иностранных дел Ирана по поводу контактов Москвы с Вашингтоном.
Визит проходит в свете принятия администрацией президента США Дональда Трампа политики максимального давления в отношении Ирана, а также вновь заговорившего о себе вопроса о ядерной сделке, из которой США вышли в 2018 году в первый срок Трампа.
Выход США из нее побудил Иран отказаться от выполнения части обязательств в рамках этого соглашения, что позволило Тегерану развивать свою атомную сферу.
С началом своего второго срока Трамп заявил, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого, но готовы заключить с Ираном соглашение.
Глава МИД Ирана по итогам переговоров с Лавровым заявил, что Тегеран не будет вести с Вашингтоном переговоры по ядерной сделке, пока США будут реализовать в отношении Ирана политику максимального давления.