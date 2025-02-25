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Лавров встретился с президентом Ирана

ТЕГЕРАН, 25 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

До этого он провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, обсудив с ним ситуацию в Сирии, перспективы урегулирования вокруг иранской ядерной программы, а также ряд других тем. Кроме того, Лавров поделился оценками с министром иностранных дел Ирана по поводу контактов Москвы с Вашингтоном.

Визит проходит в свете принятия администрацией президента США Дональда Трампа политики максимального давления в отношении Ирана, а также вновь заговорившего о себе вопроса о ядерной сделке, из которой США вышли в 2018 году в первый срок Трампа.

Выход США из нее побудил Иран отказаться от выполнения части обязательств в рамках этого соглашения, что позволило Тегерану развивать свою атомную сферу.

С началом своего второго срока Трамп заявил, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого, но готовы заключить с Ираном соглашение.

Глава МИД Ирана по итогам переговоров с Лавровым заявил, что Тегеран не будет вести с Вашингтоном переговоры по ядерной сделке, пока США будут реализовать в отношении Ирана политику максимального давления.

Лавров Сергей