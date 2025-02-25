Лавров встретился с президентом Ирана

До этого он провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, обсудив с ним ситуацию в Сирии, перспективы урегулирования вокруг иранской ядерной программы, а также ряд других тем. Кроме того, Лавров поделился оценками с министром иностранных дел Ирана по поводу контактов Москвы с Вашингтоном.