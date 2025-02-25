Ботир Кудратходжаев назначен министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана

Кроме того, очевидно, что уже давно назрела необходимость проведения реформ в системе МЧС. Назначение Кудратходжаева, имеющего большой опыт в прокуратуре, может свидетельствовать о планах по усилению организационного контроля и борьбе с коррупцией внутри ведомства. Это также может означать курс на более эффективное управление системой реагирования на ЧС.