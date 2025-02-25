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Ботир Кудратходжаев назначен министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана

Vaib.uz (Узбекистан. 25 февраля). Президент Узбекистана подписал указ о назначении Ботира Кудратходжаева на должность министра по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим он освобожден от должности заместителя генерального прокурора — военного прокурора.

Карьера Ботира Кудратходжаева

С ноября 2022 года и до нового назначения он занимал пост заместителя генерального прокурора — военного прокурора Узбекистана.

2014−2016 годы — исполняющий обязанности прокурора, затем прокурор Сурхандарьинской области.

2016−2017 годы — прокурор Ташкента.

2017−2020 годы — директор Бюро принудительного исполнения.

2020−2022 годы — прокурор Хорезмской области.

Что известно о судьбе бывшего министра?

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Абдулла Кулдашев, который возглавлял ведомство с марта 2022 года, освобожден от должности. Однако информации о его дальнейшем назначении пока нет.

С чем связано новое назначение?

Сейчас остается открытым вопрос, почему произошло столь резкое кадровое изменение. По сути, причин может быть всего две.

В последние годы в Узбекистане участились техногенные катастрофы, пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации. Возможно, управление МЧС не соответствовало ожиданиям Кабмина.

Кроме того, очевидно, что уже давно назрела необходимость проведения реформ в системе МЧС. Назначение Кудратходжаева, имеющего большой опыт в прокуратуре, может свидетельствовать о планах по усилению организационного контроля и борьбе с коррупцией внутри ведомства. Это также может означать курс на более эффективное управление системой реагирования на ЧС.