Ботир Кудратходжаев назначен министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана

Карьера Ботира Кудратходжаева
С ноября 2022 года и до нового назначения он занимал пост заместителя генерального прокурора — военного прокурора Узбекистана.
2014−2016 годы — исполняющий обязанности прокурора, затем прокурор Сурхандарьинской области.
2016−2017 годы — прокурор Ташкента.
2017−2020 годы — директор Бюро принудительного исполнения.
2020−2022 годы — прокурор Хорезмской области.
Что известно о судьбе бывшего министра?
Бывший министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Абдулла Кулдашев, который возглавлял ведомство с марта 2022 года, освобожден от должности. Однако информации о его дальнейшем назначении пока нет.
С чем связано новое назначение?
Сейчас остается открытым вопрос, почему произошло столь резкое кадровое изменение. По сути, причин может быть всего две.
В последние годы в Узбекистане участились техногенные катастрофы, пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации. Возможно, управление МЧС не соответствовало ожиданиям Кабмина.
Кроме того, очевидно, что уже давно назрела необходимость проведения реформ в системе МЧС. Назначение Кудратходжаева, имеющего большой опыт в прокуратуре, может свидетельствовать о планах по усилению организационного контроля и борьбе с коррупцией внутри ведомства. Это также может означать курс на более эффективное управление системой реагирования на ЧС.