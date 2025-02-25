Юрий Шалабаев подписал соглашение о развитии детского и профессионального спорта

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал соглашение о сотрудничестве с главой АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» Максимом Гафуровым. Главной задачей совместной деятельности станет развитие детского и профессионального спорта в столице Приволжья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Одной из целей соглашения станет выстраивание вертикали, при которой заинтересованные дети больше участвовали в жизни спортивных клубов.
«В самое ближайшее время проведем Кубок страны по мини-футболу среди женщин и “Финал четырех” мужского Кубка России по баскетболу. Звезды российского баскетбола поедут в муниципальные спортивные школы, чтобы своим примером вдохновлять ребят», — рассказал Юрий Шалабаев.
В планах также значатся развитие спортивной инфраструктуры в школах, модернизация и строительство спортплощадок, учреждение новой спортивной стипендии. В ближайшее время в Нижнем Новгороде начнет функционировать Центр школьных спортивных лиг и развития спорта. Основными направлениями работы станут хоккей, футбол, баскетбол, хоккей с мячом и футзал.
«У ЦУРС вместе с губернатором и мэром есть большая мечта — сделать Нижний Новгород центром молодежного спорта, чтобы свои ребята и спортсмены из других регионов получали здесь возможности и радовали своих болельщиков, как делают это Атанасов, Конюшков, Артамонов и другие игроки. Это тот концепт, который хотим повторить во многих клубах, пусть они и находятся в разных стадиях развития», — поделился Максим Гафуров.
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