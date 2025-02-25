Юрий Шалабаев подписал соглашение о развитии детского и профессионального спорта

«У ЦУРС вместе с губернатором и мэром есть большая мечта — сделать Нижний Новгород центром молодежного спорта, чтобы свои ребята и спортсмены из других регионов получали здесь возможности и радовали своих болельщиков, как делают это Атанасов, Конюшков, Артамонов и другие игроки. Это тот концепт, который хотим повторить во многих клубах, пусть они и находятся в разных стадиях развития», — поделился Максим Гафуров.