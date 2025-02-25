Министр намерен продать ДК железнодорожников, чтобы погасить долги по зарплате

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Продать Дворец культуры железнодорожников, расположенный в центре Кишинева, чтобы погасить долги по зарплате работников госпредприятия «Железная дорога Молдовы» предложил министр инфраструктуры Владимир Боля.
«Я думаю, что они должны выставить его на продажу, продать этот Дом культуры, чтобы собрать деньги, заплатить зарплату, купить вагоны», — заявил Боля в телеэфире.
Эта инициатива практически сразу же вызвала отклики среди политиков. Так, экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, подобные предложения выдвигают «продавцы страны и национального наследия», деятели правящей PAS.
Бывший заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп предложил другой, более эффективный, на его взгляд, способ решения проблемы.
«А если продать дома и квартиры министров, это не покроет долги МЖД? В результате обширной конфискации, например. Боле такое в голову не приходило?» — отметил политик.
Свой вариант предложил и бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский, напомнивший властям про бесполезный, но высокобюджетный центр «Патриот», созданный ранее как орган цензуры и борьбы с инакомыслием.
«А как насчёт моего предложения, высказанного уже больше недели назад? Предложение простое: “Закрыть этот Центр дворняжек режима “Патриот”, а деньги на его содержание, где-то 20 миллионов леев, внести в качестве первого взноса в фонд ликвидации долгов по зарплате железнодорожникам. Поддержите, господин министр? Или слабо?” — написал Муравский в соцсети.
Ранее Владимир Боля заявил, что Министерство инфраструктуры, которое он возглавляет, не занимается управлением госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ), не проводит распродаж активов организации и не участвует в организации конкурсов, связанных с ЖДМ. По его словам, руководство госпредприятия знает, что оно должно самостоятельно изыскать финансовые средства для погашения задолженности по зарплате своим сотрудникам.
Так, например, министр предложил распродать 85 локомотивов, «которые полностью разрушены» и «такие же вагоны». По мнению Боли, это очень хорошая база металлолома, а торги по продаже металлолома, которые организует комиссия при ЖДМ, могли бы проводиться в международном формате, потому что, если найдутся покупатели из Турции или Румынии, за списанные активы можно было бы выручить больше денег.
Ранее председатель Федерации профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан заявил, что многие сотрудники ЖДМ не получали зарплату в течение шести месяцев, а накопившиеся долги по зарплате превысили 191 миллион леев. В настоящее время в компании работают 4865 человек.
Железнодорожники 14 февраля провели акцию протеста в центре Кишинева, чтобы привлечь внимание властей к финансовым трудностям, с которыми столкнулась компания. Новый масштабный митинг намечен на 28 февраля.
Дворец культуры железнодорожников в Кишиневе был построен в 1980 году архитекторами Семёном Шойхетом и Абрамом Вайсбейном. Перед архитектурным комплексом расположен фонтан, в центральном корпусе размещается зимний сад с пальмами, магнолией и другими экзотическими растениями. Дворец предназначен для проведения различных мероприятий: концертов, художественных выставок, конкурсов, лекций, спортивных соревнований. В советское время в зданиях Дворца культуры работало множество детских кружков и секций.