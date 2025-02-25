Reuters: Венгрия хочет исключить восемь физлиц из санкционного списка по РФ

Кроме того, глава МИД заявил, что Венгрия возражает против продления индивидуальных санкций ЕС в отношении российских физических и юридических лиц, поскольку Брюссель пока не выполнил свое обещание относительно гарантий ее энергетической безопасности. Оно заключалось в том, что Венгрия будет приглашена на переговоры с участием Еврокомиссии, Словакии и Украины по вопросам энергетики, в том числе о возобновлении транзита газа из РФ через украинскую территорию в Центральную Европу. Как указал Сийярто, этого не произошло, Будапешт не участвовал в таких консультациях.