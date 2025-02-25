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Reuters: Венгрия хочет исключить восемь физлиц из санкционного списка по РФ

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Венгрия намерена добиться исключения восьми российских граждан из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters.

Источник: Reuters

По его данным, страна также хочет получить от государств ЕС свежие гарантии по переговорам о транзите газа через Украину в Европу, прежде чем дать согласие на продление ограничений в отношении РФ.

Дипломаты ЕС не назвали имена людей, которых Венгрия хочет вывести из-под санкций, отмечает Reuters. Венгерское председательство также отказалось предоставить комментарии.

24 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна намерена добиться вывода из-под индивидуальных санкций Евросоюза ряда российских граждан в случае, если будет принято решение о продлении этих рестрикций еще на полгода.

Кроме того, глава МИД заявил, что Венгрия возражает против продления индивидуальных санкций ЕС в отношении российских физических и юридических лиц, поскольку Брюссель пока не выполнил свое обещание относительно гарантий ее энергетической безопасности. Оно заключалось в том, что Венгрия будет приглашена на переговоры с участием Еврокомиссии, Словакии и Украины по вопросам энергетики, в том числе о возобновлении транзита газа из РФ через украинскую территорию в Центральную Европу. Как указал Сийярто, этого не произошло, Будапешт не участвовал в таких консультациях.

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