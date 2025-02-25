Последние зарубежные новости за 25 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Украина полагается на поставки от США, включая системы ATACMS и Patriot, которые необходимы для обороны. Без американской поддержки ВСУ смогут поддерживать боевые действия лишь до лета, после чего у них закончатся боеприпасы. Такой прогноз дали опрошенные газетой бывшие и действующие западные должностные лица.