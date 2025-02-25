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Последние зарубежные новости за 25 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 25 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Politico: ЕС предлагает Украине собственную беспроигрышную сделку по минералам

Источник: AP 2024

Европейский союз представил Киеву конкурентное соглашение по минералам. Соглашение включает 21 минерал из 30, в которых нуждается Европа, с акцентом на взаимовыгодное партнерство, отметил еврокомиссар Сежурне.

WSJ выяснил, сколько Украина продержится без военной помощи США

Источник: Reuters

Украина полагается на поставки от США, включая системы ATACMS и Patriot, которые необходимы для обороны. Без американской поддержки ВСУ смогут поддерживать боевые действия лишь до лета, после чего у них закончатся боеприпасы. Такой прогноз дали опрошенные газетой бывшие и действующие западные должностные лица.

Британские журналисты смоделировали удар по Лондону российским ядерным оружием

Источник: Reuters

Журналисты издания рассчитали ущерб от удара ракеты «Тополь» с боеголовкой в 800 килотонн. По данным Nuke Map, взрыв уничтожит центр Лондона, включая Вестминстер, и затронет 284 кв. км, включая пригороды.

Daily Mail: в минфине США обвинили команду Зеленского в распространении фейков

Источник: AP 2024

Источники, близкие к министру финансов США, назвали «фейком» слухи о его реакции на встречу с Зеленским. По данным FT, Бессент был напряжен, а Зеленский — зол из-за требований США обменять ресурсы на финансирование.

СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием

Источник: Reuters

Франция может отправить в Германию истребители с ядерным оружием, если США выведут свои силы из региона. Этот шаг послал бы сигнал России и мог бы побудить Великобританию последовать примеру Парижа.