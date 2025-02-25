Последние зарубежные новости за 25 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Politico: ЕС предлагает Украине собственную беспроигрышную сделку по минералам
Европейский союз представил Киеву конкурентное соглашение по минералам. Соглашение включает 21 минерал из 30, в которых нуждается Европа, с акцентом на взаимовыгодное партнерство, отметил еврокомиссар Сежурне.
WSJ выяснил, сколько Украина продержится без военной помощи США
Украина полагается на поставки от США, включая системы ATACMS и Patriot, которые необходимы для обороны. Без американской поддержки ВСУ смогут поддерживать боевые действия лишь до лета, после чего у них закончатся боеприпасы. Такой прогноз дали опрошенные газетой бывшие и действующие западные должностные лица.
Британские журналисты смоделировали удар по Лондону российским ядерным оружием
Журналисты издания рассчитали ущерб от удара ракеты «Тополь» с боеголовкой в 800 килотонн. По данным Nuke Map, взрыв уничтожит центр Лондона, включая Вестминстер, и затронет 284 кв. км, включая пригороды.
Daily Mail: в минфине США обвинили команду Зеленского в распространении фейков
Источники, близкие к министру финансов США, назвали «фейком» слухи о его реакции на встречу с Зеленским. По данным FT, Бессент был напряжен, а Зеленский — зол из-за требований США обменять ресурсы на финансирование.
СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием
Франция может отправить в Германию истребители с ядерным оружием, если США выведут свои силы из региона. Этот шаг послал бы сигнал России и мог бы побудить Великобританию последовать примеру Парижа.