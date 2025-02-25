В Крыму студенческим семьям с детьми выплатят по миллиону на жилье

Теперь в Крыму студенческие семьи, имеющие ребенка, будут получать 1 миллион рублей из республиканского бюджета в качестве дополнительной меры поддержки. Выплаты могут использоваться на приобретение жилья, взнос по ипотеке или по договору долевого участия строительства недвижимости.
При этом обязательным условием является обучение молодых родителей на очной форме в вузе или колледже. Мать ребенка должна быть не старше 25 лет, а родители обязаны иметь регистрацию в Крыму и состоять в браке.
По данным профильного комитета парламента Крыма, в 2024 году в республике родились 15 200 детей. Сегодня средний возраст матерей в регионе составляет 29 лет, а средний возраст рождения первого ребенка — 26 лет. При этом для простого воспроизводства необходимо, чтобы в семье было не меньше двух детей.
— Наличие жилья сегодня является одним из главных критериев при создании семьи молодыми родителями и рождении первого ребенка. Поэтому мы предложили принять такой закон. Новая выплата будет дополнением к материнскому капиталу, — сообщила председатель комитета Государственного Совета Крыма по социальной политике Жанна Хуторенко.
Согласно предварительным оценкам, претендовать на выплату по новому закону могут около 50 семей.