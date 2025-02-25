В Крыму студенческим семьям с детьми выплатят по миллиону на жилье

По данным профильного комитета парламента Крыма, в 2024 году в республике родились 15 200 детей. Сегодня средний возраст матерей в регионе составляет 29 лет, а средний возраст рождения первого ребенка — 26 лет. При этом для простого воспроизводства необходимо, чтобы в семье было не меньше двух детей.