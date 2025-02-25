ЕС попросит Индию помочь с санкциями против России

В январе, после объявления масштабного пакета санкций против российского энергетического сектора, США потребовали от Индии cгрузить нефть из России с танкеров до 27 февраля. Под ограничения тогда попали, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», более 180 танкеров, которые Вашингтон считает «теневым флотом» России, и др. Нью-Дели согласился отказывать в разгрузке танкерам, на которые распространяются санкции США, рассказывал собеседник Bloomberg.