ЕС попросит Индию помочь с санкциями против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обратится к нему с призывом помочь в обеспечении санкций против России, сообщил чиновник ЕС журналистам на брифинге, передает Bloomberg.
По его словам, ЕС заинтересован в усилении санкций в отношении России, а Индия могла бы сыграть роль в прекращении конфликта на Украине и обеспечении прочного мира.
МИД Индии воздержался от комментариев для Bloomberg.
Моди говорил, что Нью-Дели выступает в конфликте «на стороне мира». Индия официально не присоединилась к санкциям, которые вводят западные страны против России. В индийском МИДе рестрикции называли «рычагами», которые развитые страны используют, когда им это удобно.
Компании из Индии попадают под ограничения США и Евросоюза по обвинениям в участии в обходе санкций против России.
В январе, после объявления масштабного пакета санкций против российского энергетического сектора, США потребовали от Индии cгрузить нефть из России с танкеров до 27 февраля. Под ограничения тогда попали, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», более 180 танкеров, которые Вашингтон считает «теневым флотом» России, и др. Нью-Дели согласился отказывать в разгрузке танкерам, на которые распространяются санкции США, рассказывал собеседник Bloomberg.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вскоре после введения санкций заявил, что маршруты поставок «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут. Он подчеркнул, что Москва будет искать варианты для минимизации последствий санкций.