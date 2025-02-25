В Белом доме обсуждают исключение Канады из альянса «Пять глаз»

В частности, на исключении Канады настаивает старший советник Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро. Таким образом он хочет усилить давление на Оттаву, пишет FT. По информации газеты, президент США еще не отреагировал на предложение, но инициатива активно обсуждается чиновниками Белого дома.
1 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в 25%, на товары из Китая — в 10%. Пошлины на энергоносители из Канады, включая нефть, газ и электричество, составят 10%. В Белом доме указ объяснили борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой фентанила в США.
Власти Канады пообещали в ответ на действия США ввести пошлины в 25% на американские товары, среди которых мясо, молоко и молочные продукты, фрукты, овощи, алкогольная продукция.