В Белом доме обсуждают исключение Канады из альянса «Пять глаз»

1 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в 25%, на товары из Китая — в 10%. Пошлины на энергоносители из Канады, включая нефть, газ и электричество, составят 10%. В Белом доме указ объяснили борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой фентанила в США.