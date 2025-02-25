Россия и редкоземельные металлы: международное сотрудничество и перспективы

После присоединения новых территорий Россия стала одним из лидеров по запасам редкоземельных металлов, однако стране «столько не нужно», заявил член-корреспондент РАН, доктор географических наук Аркадий Тишков, пишет RTVI. По его словам, редкоземельные элементы — это «ресурсы будущего», но их извлечение требует значительных затрат. Тишков отметил, что президент России Владимир Путин «абсолютно прав», пригласив в проект разработки другие страны, включая США.
Редкоземельные элементы (всего их 17, включая скандий, иттрий, неодим и другие) являются частью более широкой группы редких металлов, к которым также относятся литий, цезий, молибден, вольфрам, титан и радиоактивные элементы. Эти металлы называются «редкими» из-за их рассеянности и сложности извлечения в чистом виде.
По словам Тишкова, экономически выгодные месторождения редкоземельных элементов — редкость, и извлечение даже одного грамма металла стоит больших затрат. Он пояснил, что освоение месторождений с нуля требует гораздо больше инвестиций, чем США предложили Украине в рамках сделки по редкоземельным металлам (около $500 миллиардов).
Это сумма, которая потребовалась бы на освоение нескольких месторождений редкоземельных элементов, что включает и доразведку, установление запасов, и создание инфраструктуры переработки. Ведь содержание редкоземельных элементов в тех породах, которые находили, может быть, не достигает и 1%. То есть это граммы, килограммы на тонну, это как алмазы или золото, когда его моют.
Тишков также указал, что в России есть свои месторождения, не менее важные и ценные, чем те, о которых идет речь в контексте Украины. Например, апатитовые породы на Кольском полуострове и медно-никелевые месторождения на Кольском полуострове и Таймыре содержат редкоземельные элементы, доступные для добычи. Однако для их разработки требуются «очень тонкие технологии», большие инвестиции и строительство обогатительных предприятий.
Эксперт отметил, что Россия могла бы справиться с разработкой месторождений в одиночку, но ей самой «столько не нужно», потому что она является лишь одним из потребителей редкоземельных элементов. Эти ресурсы гораздо важнее для стран, таких как США, Китай, Япония и Южная Корея, которые активно развивают электронику и цифровые технологии.
Поэтому важно сейчас интернационализировать разведку, добычу и распределение редкоземельных элементов, чтобы все, кто хотел бы иметь к ним доступ, имели бы такую возможность. Вполне резонно, что интернационализация добычи редкоземельных элементов — это направление будущего.
Он также подчеркнул, что редкоземельные элементы не только важны для электроники, но и для металлургии, особенно для производства стали, которая используется в строительстве космических аппаратов. Тишков заявил, что Путин «абсолютно прав», предлагая иностранным партнерам вложиться в освоение месторождений, чтобы затем получить равноценную долю от добычи полезных ископаемых.
Путин о развитии отрасли редкоземельных металлов и предложении для США
24 февраля Путин обсудил развитие отрасли редкоземельных металлов, подчеркнув их важность для микроэлектроники, энергетики и обороны. В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» планируется создать полный цикл добычи и переработки. Президент отметил, что Россия обладает большими запасами редкоземельных металлов, включая месторождения на Севере и Дальнем Востоке. Он выразил готовность привлекать иностранных партнеров, включая США, в проекты, в том числе на новых территориях. Заявление Путина прозвучало вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть интерес к «огромным запасам» редкоземельных металлов России и другим «очень ценным ресурсам».