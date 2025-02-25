Россия и редкоземельные металлы: международное сотрудничество и перспективы

Это сумма, которая потребовалась бы на освоение нескольких месторождений редкоземельных элементов, что включает и доразведку, установление запасов, и создание инфраструктуры переработки. Ведь содержание редкоземельных элементов в тех породах, которые находили, может быть, не достигает и 1%. То есть это граммы, килограммы на тонну, это как алмазы или золото, когда его моют.