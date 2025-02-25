Госдума приняла закон об использовании машин россиян при режиме КТО

Госдума разрешила силовикам применять машины и спецтехнику, принадлежащие россиянам, во время контртеррористических операций. Новая норма позволит изымать автомобили граждан для любых «мероприятий по борьбе с терроризмом» — раньше это можно было делать лишь для транспортировки пострадавших в больницы и преследования преступников. Сейчас режим КТО действует в трех приграничных регионах РФ. По мнению авторов инициативы, она поможет российским бойцам обезвреживать террористов и спасать раненых.