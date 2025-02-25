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Рубио ответил на предложения обеспечить Украину ядерным оружием

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. США не воспринимают серьезно предложения обеспечить Украину ядерным оружием, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Источник: AP 2024

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что в случае отказа Украине во вступлении в НАТО предоставление ядерного оружия могло бы служить гарантией безопасности.

«Не думаю, что кто-то воспримет это предложение с их стороны серьезно, как я не думаю, что оснастить их ядерным оружием — это решение проблемы», — сказал он.

Госсекретарь США назвал такое требование нереалистичным.

«Нужно меньше ядерных держав, а не больше», — резюмировал Рубио.

Как отмечал Владимир Путин, любая попытка Украины создать ядерное оружие встретит соответствующую реакцию. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Кроме того, она отследит, если кто-либо из западных стран захочет передать подобное вооружение киевскому режиму, заверил глава государства.

дипломатия