Кочанова сказала, что не очень любит слышать от чиновников Лукашенко

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сказала, что любит и что не очень любит слышать от чиновников президент Беларуси Александр Лукашенко. Видео появилось в телеграм-канале рубрики «Время Первого» программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».
— Александр Григорьевич не очень любят, когда его хвалят, о нем говорят хорошо. Не знаю, почему-то он всегда так к этому относится… — сказала Кочанова. — А когда ты ему говоришь какие-то вещи позитивные, он в большей степени всегда требует от нас (от чиновников. — Ред.), чтобы мы говорили, где есть проблемы.
Напомним, 25 февраля Наталья Кочанова пришла на доклад к Александру Лукашенко со стихами с избирательного участка. Также во время встречи с председателем верхней палаты белорусского парламента президент высказался о том, как формируется правительство, а также обозначил важную задачу экспертного совета при Совете Республики.