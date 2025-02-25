Кочанова сказала, что не очень любит слышать от чиновников Лукашенко

— Александр Григорьевич не очень любят, когда его хвалят, о нем говорят хорошо. Не знаю, почему-то он всегда так к этому относится… — сказала Кочанова. — А когда ты ему говоришь какие-то вещи позитивные, он в большей степени всегда требует от нас (от чиновников. — Ред.), чтобы мы говорили, где есть проблемы.