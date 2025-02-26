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Губернатор Кубани рассказал об участнике ликвидации ЧС из Тимашевского района

Директор Дома культуры станицы Медведовской Андрей Денисенко приехал в Анапу уже третий раз.

Источник: администрация Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о жителе Тимашевского района, участвовавшем в устранении последствий ЧС на пляжах Анапы. Пост, посвященный директору Дома культуры станицы Медведовской Андрею Денисенко в социальных сетях главы региона появился в рамках рубрики #ВместеЗаЧистоеМоре.

«В минусовую, ветреную и снежную погоду команды муниципалитетов Кубани продолжают помогать в очистке черноморского побережья от нефтепродуктов. Директор Дома культуры станицы Медведовской Тимашевского района Андрей Денисенко приехал в Анапу уже третий раз. Говорит, что даже погода не в силах его остановить — вместе со своими земляками будет приезжать на анапские пляжи до полной ликвидации ЧС», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Семья Андрея Денисенко разделяет его стремление помогать в уборке пляжей. В работах также принимала участие его дочь. Губернатор выразил благодарность Андрею и всем командам за их усердие и неравнодушие.

Всего 25 февраля в ликвидации чрезвычайной ситуации участвовало более двух тысяч человек, включая спасателей, активистов, казаков и добровольцев.

экология