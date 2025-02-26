Губернатор Кубани рассказал об участнике ликвидации ЧС из Тимашевского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о жителе Тимашевского района, участвовавшем в устранении последствий ЧС на пляжах Анапы. Пост, посвященный директору Дома культуры станицы Медведовской Андрею Денисенко в социальных сетях главы региона появился в рамках рубрики #ВместеЗаЧистоеМоре.
«В минусовую, ветреную и снежную погоду команды муниципалитетов Кубани продолжают помогать в очистке черноморского побережья от нефтепродуктов. Директор Дома культуры станицы Медведовской Тимашевского района Андрей Денисенко приехал в Анапу уже третий раз. Говорит, что даже погода не в силах его остановить — вместе со своими земляками будет приезжать на анапские пляжи до полной ликвидации ЧС», — рассказал Вениамин Кондратьев.
Семья Андрея Денисенко разделяет его стремление помогать в уборке пляжей. В работах также принимала участие его дочь. Губернатор выразил благодарность Андрею и всем командам за их усердие и неравнодушие.
Всего 25 февраля в ликвидации чрезвычайной ситуации участвовало более двух тысяч человек, включая спасателей, активистов, казаков и добровольцев.