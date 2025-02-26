Губернатор Кубани рассказал об участнике ликвидации ЧС из Тимашевского района

«В минусовую, ветреную и снежную погоду команды муниципалитетов Кубани продолжают помогать в очистке черноморского побережья от нефтепродуктов. Директор Дома культуры станицы Медведовской Тимашевского района Андрей Денисенко приехал в Анапу уже третий раз. Говорит, что даже погода не в силах его остановить — вместе со своими земляками будет приезжать на анапские пляжи до полной ликвидации ЧС», — рассказал Вениамин Кондратьев.