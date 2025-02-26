В «Единой России» объяснили отказ депутатов думы Березовского переизбирать мэра

Депутат заксобрания Свердловской области от ЕР и экс-мэр Березовского Вячеслав Брозовский, который отвечал за переизбрание Евгения Писцова, отметил в разговоре с «Ъ-Урал», что обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым. «Я пришел с предложением, как можно получить поддержку депутатов и убедить их проголосовать за него, однако он абсолютно не стал слушать мои аргументы. Человек самостоятелен в своем выборе, если не хочет идти на компромисс, я не могу его переубедить, он же глава», — сказал парламентарий.