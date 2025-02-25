Киев согласился на новые условия сделки с США по редким металлам, пишет FT

«Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном. США отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации ресурсов», — говорится в материале.
Отмечается, что финальная версия соглашения не содержит упоминаний о «гарантиях безопасности» со стороны США.
«Украинские чиновники заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел и открывает перспективу поездки Зеленского в Белый дом в ближайшие недели на церемонию подписания с Трампом», — пишет издание.
В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.
Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.