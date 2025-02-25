В Белом доме анонсировали «встряску» Пентагона

22 февраля сообщалось, что в США отправили в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генерала Чарльза Брауна. На этот пост претендует генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Дэн «Разин» Кейн. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.