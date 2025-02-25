РИА Новости: ВСУ готовятся к отступлению из Курской области

С подобной оценкой ситуации не вполне согласен военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, полный «физический» контроль над трассой российские войска пока не установили, а «долетать до нее дронами имели возможность и до захода в Сумскую область». По мнению Коца, потери в 15−20% военнослужащих при ротации — это «это не такой уж и плохой» для ВСУ показатель.