Минобороны Беларуси раскрыло первые подробности о параде 9 мая 2025 в Минске

— Историческая часть будет включать в себя прохождение различной ретро-техники и парадных расчетов в форме с вооружением военных лет. По сути, историческая часть будет построена на отдельных элементах парада Победы 1945 года в Москве. В составе механизированной колонны пройдут легендарные танки Т-34. Впервые на параде будут представлены знаменитые тачанки с пулеметами.