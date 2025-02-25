Минобороны Беларуси раскрыло первые подробности о параде 9 мая 2025 в Минске

Министерство обороны Беларуси раскрыло первые подробности о параде 9 мая 2025 в Минске, посвященному 80-летию Великой Победы. В частности, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах генерал-майор Леонид Касинский охарактеризовал замысел события как масштабный.
— Планируется участие более 24 парадных расчетов, а также воздушных судов.
Причем, по словам Касинского, построение расчетов в 2025-м ожидается «принципиально новое» — из двух частей:
— Историческая часть будет включать в себя прохождение различной ретро-техники и парадных расчетов в форме с вооружением военных лет. По сути, историческая часть будет построена на отдельных элементах парада Победы 1945 года в Москве. В составе механизированной колонны пройдут легендарные танки Т-34. Впервые на параде будут представлены знаменитые тачанки с пулеметами.
А в современной части парада продемонстрируют состоящую на вооружении белоруской армии военную технику.
— Начиная от бронированной техники и бронированных машин и заканчивая различными образцами техники связи и радиоэлектронной борьбы, а также тем, что мы получаем на вооружение, и с чем мы сегодня работаем, — уточнил помощник министра обороны.
Кроме того, отметил Леонид Касинский, участвовать в военном параде в столице Беларуси приглашены военнослужащие из дружественных стран — это Россия и Китай.
— А также знаменные группы с государственными флагами республик СНГ. Частично подтверждение об участии ряда стран уже получено, — сказал генерал-майор.
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