Рубио: США не воспринимают требование Украины дать ей ядерное оружие серьёзно

«Не думаю, что кто-то воспримет это предложение с их стороны серьёзно, как я не думаю, что оснастить их ядерным оружием — это решение проблемы», — подчеркнул госсекретарь.
Также дипломат назвал подобные требования нереалистичными, добавив, что мир должен стремиться к сокращению количества ядерных стран.
«Нужно меньше ядерных держав, а не больше», — резюмировал Рубио.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украину не примут в НАТО, то США должны рассмотреть возможность передачи Киеву ядерного оружия. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные требования «граничащими с безумием». Он также напомнил о международном законодательстве по нераспространению ядерного оружия.