Рубио: США не воспринимают требование Украины дать ей ядерное оружие серьёзно

Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украину не примут в НАТО, то США должны рассмотреть возможность передачи Киеву ядерного оружия. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные требования «граничащими с безумием». Он также напомнил о международном законодательстве по нераспространению ядерного оружия.