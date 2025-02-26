Специальная военная операция может завершиться уже этой весной. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе и бывший командир батальона «Спарта» Артём Жога. В Польше же вспомнили, что три года назад России предрекали поражение. Считалось, что Армия России не сможет сдержать наступление ВСУ, а экономика рухнет. Тем более за Украиной стоял Вашингтон, но ситуация изменилась — российские войска наступают, а из США всё больше слов о мире.