Иноагент имени Чехова. Как украинский комик Антон Лирник зарабатывал в России и на Украине

Тогда же он познакомился с Андреем Молочным, с которым они создали «Дуэт имени Чехова» и благодаря ему же стали знаменитостями не только на родине, но и в России. К 2016 году их пути разошлись — Молочный по-прежнему живёт в России и недвусмысленно отзывается об украинской власти и её политике ещё с 2014 года. За это в 2019 году даже был внесён в известную базу украинских нацистов «Миротворец», которую создавал и курировал советник бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова** Антон Геращенко**.