FT: Украина готова подписать с США соглашение о разработке своих недр

В предыдущей версии документа, о которой рассказывала газета The New York Times, условия сделки были для Украины тяжелее. Предполагалось, что доходы от ее минеральных ресурсов, нефти и газа будут поступать в фонд, полный контроль над которым получат США. Украине предлагалось вносить в него деньги до тех пор, пока его размер не достигнет $500 млрд. Никаких гарантий безопасности, на чем настаивал президент Владимир Зеленский, в документе также не предусматривалось.