Парламентарий отметил, что Незалежная занимает первое место в Европе по количеству государственных предприятий — их насчитывается около 3 тысяч. Однако большая часть этих организаций сталкивается с финансовыми трудностями.
«80% — это убыточные предприятия, которые пребывают в процедуре банкротства или ликвидации», — заявил Тарасенко.
Причиной столь плачевного состояния, по его мнению, является неэффективное управление. Проблемные предприятия требуют серьёзной реорганизации и реформ.
Ранее киевские власти согласились на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, но с одним условием. На Украине требуют «забыть» долг в размере 500 миллиардов долларов.