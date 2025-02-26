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Нардеп Тарасенко: Четыре из пяти украинских госпредприятий убыточны

Более 80% государственных предприятий Украины оказались убыточными. Тревожную статистику в интервью телеканалу «Новости.LIVE» озвучил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко.

Источник: Life.ru

Парламентарий отметил, что Незалежная занимает первое место в Европе по количеству государственных предприятий — их насчитывается около 3 тысяч. Однако большая часть этих организаций сталкивается с финансовыми трудностями.

«80% — это убыточные предприятия, которые пребывают в процедуре банкротства или ликвидации», — заявил Тарасенко.

Причиной столь плачевного состояния, по его мнению, является неэффективное управление. Проблемные предприятия требуют серьёзной реорганизации и реформ.

Ранее киевские власти согласились на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, но с одним условием. На Украине требуют «забыть» долг в размере 500 миллиардов долларов.