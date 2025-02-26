Фицо заявил, что Международный уголовный суд вызывает смех

Фицо также отметил, что его отношение к МУС изменилось: если ранее он воспринимал эту организацию как важную и заслуживающую уважения, то теперь упоминание о ней вызывает у него лишь смех. Его комментарии были сделаны в ответ на заявление Фридриха Мерца, кандидата в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС, который выразил намерение пригласить Нетаньяху в Германию и обеспечить ему неприкосновенность.