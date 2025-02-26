Фицо заявил, что Международный уголовный суд вызывает смех

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство по поводу Международного уголовного суда (МУС), заявив, что эта организация утратила свое уважение и стала предметом насмешек. Об этом пишет агентство TASR.
По словам Фицо, ордера на арест, выданные МУС в отношении президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, являются политически мотивированными. Он подчеркнул, что, несмотря на признание юрисдикции суда, Словакия будет игнорировать эти ордера.
Фицо также отметил, что его отношение к МУС изменилось: если ранее он воспринимал эту организацию как важную и заслуживающую уважения, то теперь упоминание о ней вызывает у него лишь смех. Его комментарии были сделаны в ответ на заявление Фридриха Мерца, кандидата в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС, который выразил намерение пригласить Нетаньяху в Германию и обеспечить ему неприкосновенность.
Ранее Фицо назвал Владимира Зеленского своим врагом и пригрозил заблокировать в Евросовете финансовую поддержку Украины. Он подчеркнул, что именно Зеленский стал причиной проблем, с которыми столкнулась Словакия.