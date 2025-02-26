Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

«Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам», — говорится в публикации.
Как заявил Трамп, и у России, и у Украины имеются залежи редкоземельных металлов, а также нефти газа.
«Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти», — добавил он.
Президент России Владимир Путин в понедельник в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности Москвы предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российско-американские проекты по экономическому сотрудничеству станут возможными после урегулирования конфликта на Украине.
Песков отметил также, что у России есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.