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Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам, сообщает Рейтер.

Источник: Reuters

«Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам», — говорится в публикации.

Как заявил Трамп, и у России, и у Украины имеются залежи редкоземельных металлов, а также нефти газа.

«Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти», — добавил он.

Президент России Владимир Путин в понедельник в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности Москвы предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российско-американские проекты по экономическому сотрудничеству станут возможными после урегулирования конфликта на Украине.

Песков отметил также, что у России есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.

Трамп Дональд
золото и драгметаллы