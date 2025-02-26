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Белый дом: Трамп не против приезда Зеленского в пятницу, «если тот хочет»

Трамп уточнил, что слышал о планах Зеленского.

Американский лидер Дональд Трамп не возражает против визита Зеленского в Вашингтон, «если тот хочет», информирует пресс-пул Белого дома.

Трамп уточнил, что слышал о планах Зеленского.

«Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет», — цитируют журналисты слова Трампа.

Кроме того, президент США отметил, что в ходе встречи обсудит с Зеленским, как Киев собирается возвращать американской стороне переданные ей средства.

Говоря о сделке, касающееся редкоземельных металлов, Трамп заявил, что будущее соглашение с Киевом может оцениваться в один триллион долларов.

В настоящее время обсуждается подписание соглашения об украинских природных ресурсах.

Напомним, по данным СМИ, Зеленский собрался приехать в американскую столицу в пятницу. Также не исключается, что в этот же день Киев и Вашингтон могут подписать соглашение по металлам.

Трамп Дональд