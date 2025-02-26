Трамп: на Украине следует разместить миротворцев, которые устроят всех

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что на Украине потребуется разместить миротворческие силы, которые будут устраивать все стороны.
Заявление Трампа распространил пресс-пул Белого дома. Он заявил о «форме, которая приемлема для каждого».
Ранее президент Соединённых Штатов рассказал, что он не возражает против присутствия военных ЕС на Украине в качестве миротворческих сил.
Депутат из ФРГ Александер Добриндт выразил мнение, что «миротворцами» после завершения украинского конфликта должны выступить сами бойцы Вооружённых сил Украины.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предметных обсуждений размещения миротворческого контингента на украинской территории в настоящее время нет.
Кроме того, по его словам, сообщения о миротворцах Североатлантического альянса на Украине вызывают беспокойство.