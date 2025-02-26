Трамп сообщил о необходимости наличия миротворческих сил на территории Украины

При этом лидер США уточнил, что в данном случае их форма должна устраивать все стороны конфликта.
— Нам нужны миротворческие (силы — прим. ВМ) в форме, которая приемлема для каждого, — цитирует его слова РИА Новости.
Ранее Трамп также рассказал, что президент России Владимир Путин не возражает против размещения европейского контингента миротворцев на Украине в рамках потенциальной сделки по урегулированию военного конфликта.
Однако подобная военная помощь все равно не устраивает украинского лидера Владимира Зеленского. Недавно он сказал, что, если на Украине появятся европейские миротворческие силы, Киев все равно не будет на равном уровне войск с Россией.
При этом Украина рассчитывает на то, что в случае возможного урегулирования военного конфликта с Москвой и дальнейшего прекращения огня страны-союзники направят в страну 40−50 тысяч солдат для контроля за безопасностью в приграничных районах.