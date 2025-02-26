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Al Watan: в Дамаске слышна серия мощных взрывов

Взрывы произошли одновременно с пролётом израильских самолётов над провинцией Деръа.

Источник: Аргументы и факты

В пригороде Дамаска прогремела серия мощных взрывов, сообщает газета Al Watan.

Взрывы произошли одновременно с пролётом израильских самолётов над провинцией Деръа. Предварительно, пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по военному аэродрому Халхала, который находится на юге Сирии в провинции Сувейда. Израильские самолёты проникли в сирийское воздушное пространство и выпустили ракеты по указанной авиабазе.

Также стало известно, что Турция готова к проведению масштабной военной операции против курдских боевиков в Сирии.