«Вызывает лишь смех»: Международный уголовный суд высмеяли в Европе

«Если мне кто-либо несколько лет назад напоминал о МУС, то я испытывал [к нему] уважение и [считал] важным. Сегодня [МУС] вызывает у меня смех», — признался Фицо.
Эти слова стали реакцией на недавние заявления кандидата в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Он предложил пригласить Нетаньяху в Германию с гарантией неприкосновенности, назвав абсурдной ситуацию, в которой израильский лидер не смог бы посетить страну.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении прокурора МУС Карима Хана, который подписал ордер на арест Путина. Также в опалу попали и другие деятели суда за попытки расследовать действия американских граждан и их союзников.