МИД предложил французам решить, чем они хотят пожертвовать ради усиления обороны

«Те огромные усилия, на которые уйдёт несколько процентов ВВП, мы не сможем профинансировать за счёт долга. Придётся экономить, придётся больше работать», — отметил дипломат.
Министр считает, что в связи с этим необходима широкая дискуссия в обществе. Французы должны «выбрать те жертвы, на которые они готовы пойти» на фоне новых вызовов.
Ранее СМИ сообщили о желании французских властей разместить в Германии самолёты, способные нести ядерные боеголовки. Это произойдёт, если Штаты выведут свои войска из Европы.