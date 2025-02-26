У Трампа на руке заметили большой синяк неизвестного происхождения

Пресс-секретарь администрации президента Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп активно взаимодействует с американцами, пожимая руки, и делает это чаще, чем любой другой президент в истории.
Тем не менее, в Сети начали появляться альтернативные версии причин появления синяка. Некоторые пользователи предположили, что это может быть связано с приемом лекарств для разжижения крови. Эти слухи усиливаются тем фактом, что 78-летний Трамп еще не представил полный медицинский отчет после своего переизбрания, что вызывает дополнительные вопросы о его здоровье.
Однако не все считают, что синяк является признаком серьезной проблемы. Некоторые комментаторы в социальных сетях предполагают, что это может быть просто следствием анализа крови или другого медицинского вмешательства.
Ранее бывшего президента США сфотографировали с таинственным синяком на верхней части руки. В соцсетях пользователи предположили, что у главы государства серьезные проблемы со здоровьем, вспомнив, что такая же отметина появилась на руке у британской королевы Елизаветы II незадолго до смерти.