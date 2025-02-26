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У Трампа на руке заметили большой синяк неизвестного происхождения

На тыльной стороне ладони Дональда Трампа был замечен большой синяк. В Белом доме объяснили это явление частыми рукопожатиями с гражданами, как сообщает Sky News.

Источник: AP 2024

Пресс-секретарь администрации президента Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп активно взаимодействует с американцами, пожимая руки, и делает это чаще, чем любой другой президент в истории.

Тем не менее, в Сети начали появляться альтернативные версии причин появления синяка. Некоторые пользователи предположили, что это может быть связано с приемом лекарств для разжижения крови. Эти слухи усиливаются тем фактом, что 78-летний Трамп еще не представил полный медицинский отчет после своего переизбрания, что вызывает дополнительные вопросы о его здоровье.

Однако не все считают, что синяк является признаком серьезной проблемы. Некоторые комментаторы в социальных сетях предполагают, что это может быть просто следствием анализа крови или другого медицинского вмешательства.

Ранее бывшего президента США сфотографировали с таинственным синяком на верхней части руки. В соцсетях пользователи предположили, что у главы государства серьезные проблемы со здоровьем, вспомнив, что такая же отметина появилась на руке у британской королевы Елизаветы II незадолго до смерти.

Трамп Дональд