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Африканские активисты поддержали Россию на проукраинском митинге

Африканцы вышли на улицу под российскую песню «Сигма бой».

Пророссийские активисты из Африки пришли на проукраинский митинг в Южноафриканской Республике, исполняя песню «Сигма бой», чтобы выразить поддержку России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Ситуация обострилась из-за агрессивных действий со стороны «Ассоциации украинцев ЮАР», что привело к конфликту между двумя группами.

Протестующие, поддерживающие Украину, не ожидали такого поворота событий и начали агрессивно реагировать на действия пророссийских активистов. В результате в ход мероприятия пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

Ранее в Претории на совместной пресс-конференции министров иностранных дел ЮАР и Украины возникли разногласия, когда украинская делегация не смогла убрать микрофон российского телеканала RT со стола.