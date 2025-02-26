Дональд Трамп анонсировал продажу «золотых» ВНЖ за $5 миллионов

«Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зелёная карта. Это золотая карта», — заявил президент страны Дональд Трамп.
По словам главы государства, вырученные средства пойдут на погашение дефицита государственного бюджета. Одними из первых покупателей «золотой карты» могут стать в том числе российские бизнесмены, допустил политик.
«Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов», — произнёс лидер США.
Ранее на той же встрече с пресс-пулом Белого дома Трамп выразил заинтересованность в покупке минералов у России. Так политик отреагировал на соответствующее предложение со стороны Владимира Путина.