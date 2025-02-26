Депутату хабаровской Гордумы Тижину грозит реальное лишение свободы

Напомним, что Сергея Тижина силовики задержали накануне. Подробности преступления, в совершении которого его обвиняют, в настоящее время не раскрываются. Однако, судя по формулировке статьи Уголовного кодекса РФ, по которой заведено дело, действовал депутат в составе организованной группы и причинил особо крупный ущерб — свыше шести миллионов рублей.