Депутату хабаровской Гордумы Тижину грозит реальное лишение свободы

Центральный районный суд Хабаровска по ходатайству следователя по расследованию особо важных дел межрегионального управления СУ СК России отправил депутата городской думы Сергею Тижина под арест на два месяца — до 23 апреля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», парламентария обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования.
— Из материалов уголовного дела следует, что Сергей Тижин обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок свыше трёх лет. Представитель прокуратуры Центрального района Хабаровска с ходатайством следователя согласился, — сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.
Напомним, что Сергея Тижина силовики задержали накануне. Подробности преступления, в совершении которого его обвиняют, в настоящее время не раскрываются. Однако, судя по формулировке статьи Уголовного кодекса РФ, по которой заведено дело, действовал депутат в составе организованной группы и причинил особо крупный ущерб — свыше шести миллионов рублей.
Отметим, что Сергей Тижин в свои 26 лет является самым молодым депутатом в нынешнем созыве Гордумы. Он входит в комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию Хабаровска.