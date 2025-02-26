STT: Трамп может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО по требованию РФ

Американский лидер Дональд Трамп может исключить Финляндию и Швецию из Североатлантического альянса, заявил эксперт из Финлядии Юсси Лассила.
По его словам, Хельсинки и Стокгольм покинут НАТО по требованию Трампа в рамках мирного соглашения с РФ по Украине.
«Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной», — сказал научный сотрудник Финского института международных отношений в интервью STT.
Он также выразил мнение, что президент Соединённых Штатов может пойти на такой шаг, если Российская Федерация потребует возвращения альянса к границам 1997 года.
Напомним, Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса весной 2023 года. Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что подав заявку в настоящее время, Хельсинки и Стокгольм не вступили бы в Североатлантический альянс.