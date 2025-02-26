Келлог выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине

Келлог также раскритиковал позицию бывшего президента Джо Байдена, который, по его словам, не проявлял желания вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что в период предыдущей администрации Байден не общался с ключевыми мировыми лидерами, включая Ким Чен Ына, и более двух с половиной лет не контактировал с Путиным.