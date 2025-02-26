Келлог выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог выразил уверенность в том, что конфликт в Украине скоро завершится.
В интервью телеканалу Fox News он отметил, что положительно оценивает намерения Трампа по разрешению ситуации и полностью доверяет его мнению о том, что война может закончиться в ближайшее время.
Келлог также раскритиковал позицию бывшего президента Джо Байдена, который, по его словам, не проявлял желания вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что в период предыдущей администрации Байден не общался с ключевыми мировыми лидерами, включая Ким Чен Ына, и более двух с половиной лет не контактировал с Путиным.
В отличие от этого, Трамп, по мнению Келлога, осознает важность диалога с участниками переговорного процесса.
Ранее американский лидер Дональд Трамп проинформировал, что в настоящее время Соединённые Штаты не помогают Вооружённым силам Украины. Кроме того, Трамп подчеркнул, что без поставок оружия из США Украина крайне быстро потерпела бы поражение.