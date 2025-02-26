Зеленский будет вынужден бежать с Украины, заявил первый заместитель главы парламента Республики Крым Сергей Цеков.
«Его политическая карьера закончится бегством за границу», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что западные хозяева отказались от Зеленского.
Цеков выразил мнение, что Зеленский может сбежать в Израиль, Канаду или Британию. Депутат отметил, что Зеленский будет скрываться.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленский плохо справлялся даже с «работой комедианта», а также назвал его «диктатором без выборов».
Ранее полковник СБУ в отставке Александр Мазур заявил, что Зеленский оказался «под колпаком» спецслужб из Британии. Он уточнил, что Зеленскому требуется разрешение данных спецслужб на любые действия.