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Цеков: Зеленский, пытаясь спасти себя, сбежит в Британию

Западные хозяева отказались от Зеленского.

Зеленский будет вынужден бежать с Украины, заявил первый заместитель главы парламента Республики Крым Сергей Цеков.

«Его политическая карьера закончится бегством за границу», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что западные хозяева отказались от Зеленского.

Цеков выразил мнение, что Зеленский может сбежать в Израиль, Канаду или Британию. Депутат отметил, что Зеленский будет скрываться.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленский плохо справлялся даже с «работой комедианта», а также назвал его «диктатором без выборов».

Ранее полковник СБУ в отставке Александр Мазур заявил, что Зеленский оказался «под колпаком» спецслужб из Британии. Он уточнил, что Зеленскому требуется разрешение данных спецслужб на любые действия.